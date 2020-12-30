Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre - Son Dakika

Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre

30.12.2020 16:50
Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre, System.String[]

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Üniversite Sanayi İş birliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM) ve Manisa Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İş birliği Platformu tarafından düzenlenen, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi III.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Üniversite Sanayi İş birliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM) ve Manisa Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İş birliği Platformu tarafından düzenlenen, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi III. Ulusal Üniversite-Sanayi İş birliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, 2019 yılında 2 bin 928 firma ile 3 bin 200 öğrencinin bir araya geldiğini söyledi.

Manisa CBÜ Üniversite Sanayi İş birliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİTEM) ve Manisa Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İş birliği Platformu tarafından düzenlenen, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi III. Ulusal Üniversite-Sanayi İş birliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi", Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Kongrenin ikinci oturumunda konuşan Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç "Sanayi ile üniversitemizi tanıştırmak ve birlikte koordineli çalışmak adına Manisa Sanayi Organize Bölgesi (OSB) Başkanlık Danışmanı Nihat Akyol'u üniversitemiz Rektör Danışmanlığına atadık. Üniversite tarihinde ilk olarak, ilçelerimizdeki girişimcilerin üniversite kaynaklarından nasıl istifade edebilirler sorusunun cevabını kurduğumuz köprülerle birleştirdik. Mevcut alt yapımızdan haberdar olmayan sanayicilerimizi üniversitemizde misafir ederek, teknik imkanlarımızı ve dünya standartlarında verdiğimiz hizmetleri görmelerini sağladık. Tüm bu çabalarımızın sonucunda, üniversitemize gelir sağlama ve sanayicimize daha uygun maliyetlerle lojistik destek verme imkanımız oldu. Üniversite - sanayi iş birliği çerçevesinde, öğrencilerimizin staj hareketliliklerine, iş dünyasının karşılık vermesi 2019 yılı itibariyle, 2 bin 928 firma ile 3 bin 200 öğrencimizin buluşmasını sağladı. Sektör buluşmalarından önce, tüm iş dünyasının yönetim kurulu başkanlarıyla, iş dünyasına atılacak çocuklarımızı bir araya getirerek, karşılıklı olarak sorularının cevaplarını bulma imkanı sağladık" diye konuştu.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Yolculuğu Hamlesi'ni paylaştığı sunumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün arzumuz, zor dönemde elde ettiğimiz başarıların, hayatın rutini içerisinde, tüm paydaşlarımızla birlikte çoğaltmak" ifadelerine yer verdi.

İki oturumda gerçekleşen "Manisa Celal Bayar Üniversitesi III. Ulusal Üniversite-Sanayi İş birliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi"ne, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Üniversite Sanayi İş birliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit Serbest, davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre
Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre
Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre
Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Üniversite, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da üniversite ve sanayiyi buluşturan kongre - Son Dakika


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