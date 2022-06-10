Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü - Son Dakika
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Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

10.06.2022 18:45
Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, öğrenciler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreninde, öğrenciler tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı önünde düzenlenen törende öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Çetin, kazanın başına geçerek öğrenciler ve aileleri ile diğer katılımcılara keşkek ikram etti.

Fakülte binası önünden başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı geleneksel mezuniyet yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Yaklaşık 3 kilometre boyunca müzik eşliğinde taşıdıkları 500 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyen mezunlara, esnaf ve vatandaşlar tarafından karanfiller atılarak destek verildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda ise Atatürk Anıtı'na Dekan Prof. Dr. Çetin ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Daşman tarafından çelenk bırakıldı.

Mezuniyet töreni, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda gerçekleştirilen etkinlikle tamamlandı.

Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü
Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü
Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü
Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

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Kaynak: AA

Selami Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da üniversiteliler mezuniyet töreninde 500 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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