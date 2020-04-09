Manisa'da üreticileri sevindiren karar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Encümen Toplantısı'nda üreticiyi ilgilendiren önemli bir karar alındı. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapılmadan, kira sözleşmeleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.



Manisa Büyükşehir Belediye, Nisan ayı olağan Encümen Toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nün başkanlığını yaptığı toplantı öncesinde encümen üyelerine maske dağıtıldı, dezenfektan ile tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı tedbirler alındı. Encümen Toplantısı'nda korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında tarımsal üretimin aksatılmadan temin edilebilmesi amacıyla üreticilerin yüzünü güldürecek kararlar alındı. Alınan kararlar ile ilgili olarak bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Her zaman çiftçilerimize ve tarımsal üretime destek vermek için çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyemiz, meyveciliği geliştirme, Örtü Altı Yetiştiriciliğini (Seracılık) Geliştirme, Çilek üretim alanlarının yüksek tünel ile örtü altına alınması, bağ ve zeytin alanlarında tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi projelerini uygulamaya almıştı. Tarımsal üretimin en önemli girdilerinden biri olan ve üretim maliyetinde önemli bir yer teşkil eden tarımsal sulama tesislerinin yapımı ve işletilmesine yönelikte projeler uygulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında çiftçilerimize yüzde 75 hibe destekli olarak 7 milyon liralık kaynak ayırmıştır. Söz konusu projelerin ihale süreçleri devam etmektedir" dedi.



Alınan önlemler ve tedbirler kapsamında çiftçileri ve üreticileri de düşündüklerini belirten Güzgülü, "Yayınlanan genelgeler ve alınan tedbirler kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumluluk sahasında bulunan ve işletilmesi tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanarak yapılan sulama tesisi ve tarımsal sulama sondajlarının sona eren kira sözleşmelerini bedel artışı yapmadan uzatma kararı aldık. İlimiz genelinde tarımsal üretim sezonunun başlamış olması, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasının yaşanan süreçte önemli bir yer tuttuğu aşikardır. Bugün yapılan encümen toplantısında aldığımız karar ile Covid-19 tedbirleri kapsamında tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasını temin etmek maksadıyla tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapılmadan, kira sözleşmelerinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. S.S. Sancaklıiğdecik Tarımsal Sulama Kooperatifi, S.S. Sancaklıbozköy Tarımsal Sulama Kooperatifi, S.S. Karaoğlanlı Tarımsal Sulama Kooperatifi ve S.S. Palazdede Tarımsal Sulama Kooperatifi'ni ilgilendiren bu karar, üreticimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticimizin, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MANİSA