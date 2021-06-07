Üye Girişi
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar - Son Dakika

Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar

07.06.2021 12:05

Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Ağaçları tek tek gezdik, hasat edecek kayısı bulamadık" Üretici Özay Aydoğan: "Çocuğumuza yedirecek kayısı yok" Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı,...

Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: "Ağaçları tek tek gezdik, hasat edecek kayısı bulamadık"

Üretici Özay Aydoğan: "Çocuğumuza yedirecek kayısı yok"

MANİSA - Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, Manisa'nın Salihli Ovası'ndaki kayısıyı bu yıl don vurdu.

Manisa'nın kayısı diyarı, sofralık kayısı üretiminin en fazla yapıldığı Salihli'nin Adala, Taytan, Akören ve Dombaylı mahallelerinde üreticiler, bu yıl ürün şoku yaşadı. Üreticiler mart ve nisan aylarında yaşanan don olaylarının ardından, bu yıl kayısı bahçelerinde hasat edecek ürün bulamadı. Kayısı bahçelerini gezen Salihli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda kayısı üreticisi Cem Yalvaç, "Bahçelerimizi gezdik, bu yıl soframızda yiyecek kayısımız yok" dedi.

"Hasat edecek ürün bulamadık"

Kayısıyı bu yıl don vurduğunu anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Salihli'miz özellikle Dombaylı ve Adala mahallelerimiz, Türkiye'de Malatya'dan sonra en çok kayısı üreten yerlerdir. Burada erkenci Zaza'dan başlayıp da perfect, prima ve Iğdırlı cinsi kayısı çeşidi yetişmektedir. Fakat mart ve nisan aylarında yaşanan don olayından dolayı, ağaçlarımızı tek tek gezmemize rağmen hasat edecek kayısı bulamadık. Maalesef yüzde yüze yakın bir zararımız var. Üreticimiz bu sezon kayısıdan hiç ürün alamadan cebine 1 kuruş girmeden kapatacak. Kısacası kayısı üreticimiz zor günler yaşıyor" dedi. Yıla ve sezonuna göre ağaç başına 40-50 kilo ürün aldıklarını belirten Yalvaç, "Salihli'de yaklaşık 4 bin dönüm alanda kayısı yetiştiriliyor. Ancak bu yıl soframızda yiyecek kadar kayısımız yok" şeklinde konuştu.

"Çocuğumuza yedirecek bir tek kayısı yok"

Dombaylı Mahallesi'nde 30-35 yıllık kayısı üreticisi olduğunu anlatan Özay Aydoğan, "Hayatımda ilk defa böyle bir yaşadım. Biz ağaçlarımızdan yıla ve çeşidine göre ağaç başına 150 kiloya kadar ürün almaktaydık. Bu sene çoluğumuza, çocuğumuza neredeyse manavdan kayısı almaya başladık. Çünkü ağaçlarımızda çocuğumuza yedirecek kayısı yok" dedi. Kayısı ağaçlarına gözü gibi baktıklarını belirten Aydoğan, "Biz ağaçlarımıza iyi bakarız. Suyunu, ilaçlamasını ve gübresine dikkat ederiz. Bunun içerisine mazotunu da ekledik mi hepsi masraf. Bu yıl masrafımız çok ama ürün olmadığı için elimize geçen 1 lira da yok" dedi.

"Kayısı alımı için Türkiye'nin her yerinden alıcılar geliyordu" diyen Aydoğan, "Bu yıl kayısı olmayınca, doğal olarak alıcı da gelmiyor. Ürünün olmayışı, alıcının gelmemesi, her esnafı işçiyi etkiledi. Kayısı olmadığı için Dombaylı olarak hayalet bir köy gibiyiz" diye konuştu.

Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar
Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar

Salihli, Türkiye, Manisa, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi 21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar 21:35 Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek 21:20 Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller Apple, iOS 15'i tanıttı! İşte yeni sürümün özellikleri ve güncelleme gelecek modeller         
21:51
Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp         
21:34
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 22:29:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da üreticiye kayısı şoku...Hasat edecek ürün bulamadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement