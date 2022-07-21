Manisa'da üretilen "avcı İHA" TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika
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Manisa'da üretilen "avcı İHA" TEKNOFEST'te yarışacak

21.07.2022 21:18
Manisa'da üretilen "avcı İHA" TEKNOFEST'te yarışacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği öğrencilerince yapılan Elektronik Harp Sistemli "Şehzade İHA", 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği öğrencilerince yapılan Elektronik Harp Sistemli "Şehzade İHA", 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışacak.

Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı MCBÜ Laçin üyeleri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, belediyenin desteğiyle yapılan "Şehzade İHA"yı tanıttı.

Danışman Öğretim Üyeleri Cemile Bardak ile birlikte Başkan Çelik'e avcı İHA'nın çalışma prensibi hakkında bilgi veren takım üyeleri daha sonra uygulamalı olarak İHA'nın nasıl çalıştığını gösterdi.

Tanıtımı yapılan avcı İHA'nın düşman İHA'ları tespit ederek bağlantılarını kesip etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Öğrencilerimizin yaptığı Şehzade İHA, semalarımızda bize ait olmayan düşman İHA'larının kumandayla bağlantılarını kesip onları düşürüyor. Tüm denemeleri, testleri yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde TEKNOFEST'te bu ekip yarışmaya katılacak. Ben genç kardeşlerimi tebrik ediyor, kutluyorum." dedi.

Şehzadeler Belediyesi İHA Takımı MCBÜ Laçin Grubunun Kurucusu Burak Yeşil ise Başkan Çelik'e kendilerine verilen destek için teşekkür etti.

Projeden oldukça umutlu olduklarını vurgulayan Yeşil, "Seneye ve diğer yıllarda da sürdürülebilir hale getirerek yeni takımlar kurarak bu işleri firmalaşma noktasına kadar ilerleteceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da üretilen 'avcı İHA' TEKNOFEST'te yarışacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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