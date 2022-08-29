Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı

29.08.2022 20:41
Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı

Manisa'da üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değişen jandarma personeli için "rütbe ve terfi töreni" düzenlendi.

Manisa'da üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değişen jandarma personeli için "rütbe ve terfi töreni" düzenlendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Vali Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Yaşar Karadeniz, içinde bulunulan haftanın millet olarak önemli bir hafta olduğunu ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz hafta hem 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hem de Büyük Taarruz neticesinde elde edilen Kocatepe Zaferi'nin yıl dönümü ki 9 Eylül'de İzmir'de kurtuluşa giden ve daha sonra da 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanan bir süreç. Bu süreçte ülkemiz düşmandan kurtuldu. O süreçten sonra bu ülkede bulunan her bir bireyin boynunun bir borcu var; o da kim hangi noktada bulunuyorsa kendi üzerine düşen görevini en iyi şekilde yerine getirmektir. Hepimizin geçmişinde mutlaka ya şehit ya da gazi tanıdığı vardır. Biz görevlerimizi yerine getirirken onları mutlaka ve mutlaka gözümüzün önüne getirmek durumundayız. Onlar ülkemiz için canlarını feda etmişlerdir. Bugün bizlere düşen yük, onların taşıdığı yüke göre çok daha hafif kalır." dedi.

Vali Karadeniz, "Sizler, hem burada yaptığınız görev süresi içerisinde hem de daha önce görev yapmış olduğunuz yerlerde terörle mücadelenin içinde görevinizi başarıyla yerine getirmiş bulunuyorsunuz. Rütbe terfi töreni Jandarma Teşkilatı açısından önemli bir gündür. Rütbe alanlar terfi edenler artık yeni rütbeleri ile görevlerine devam edecekler. Rütbelerine uygun yeni görev alacak olanlar var. Ben inanıyorum ki bundan önceki görevlerinizde olduğu gibi yeni görevinizde de aynı başarıyı sağlayacaksınız. Hepinize yeni görev yerinizde yeni görevlerinizde başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Yeni rütbelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Vali Karadeniz, "Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke için canlarını seve seve feda etmiş şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve mutluluk dileyerek şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Törende, bir üst rütbeye terfi eden personelin isimleri tek tek okunduktan sonra rütbeleri Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından takıldı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeli Almanya Başbakanı Scholz: AB genişlemeli İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-29 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-29 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Karadeniz, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Konyaspor-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! İlk düdük çaldı
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 20:42:16. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Karadeniz, 'Rütbe Terfi Töreni'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement