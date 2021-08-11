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Manisa'da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare geçildi - Son Dakika

Manisa'da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare geçildi

11.08.2021 11:24
Manisa'da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare geçildi, System.String[]

Manisalıların kaliteli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için il genelinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi; uzun ömrü, yerli üretim olması ve düşük maliyeti sebebiyle uygulamaya aldığı beton yol yapımında 1 milyon metrekareyi geride bıraktı.

Manisalıların kaliteli ve konforlu yollarda seyahat etmesi için il genelinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi; uzun ömrü, yerli üretim olması ve düşük maliyeti sebebiyle uygulamaya aldığı beton yol yapımında 1 milyon metrekareyi geride bıraktı.

Manisa il genelinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu proje ve yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 milyon metrekareyi aşkın beton yol çalışması yaptı. Uzun ömürlü, düşük maliyetli ve yerli üretim olması sebebiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında uygulamaya alınan beton yol çalışmaları muhtarlar ve vatandaşlardan da tam not aldı.

9 ilçede beton yol uygulaması yapıldı

Beton yol uygulamasının yapıldığı ilçeler hakkında da bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Salihli, Saruhanlı, Yunusemre ve Turgutlu ilçelerinde köy grup yollarında ve ilçeleri birbirine bağlayan alternatif güzergahlarda beton yol çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 1 milyon metrekarelik beton yol çalışmasının yaklaşık 150 kilometreye eşdeğer olduğunu belirten Başkan Ergün, Alaşehir-Salihli, Ahmetli-Turgutlu-Saruhanlı, Saruhanlı-İstanbul yolu-Gölmarmara ve yapımı devam eden Gördes-Salihli karayoluna alternatif güzergahlarla bölge halkının senelerdir beklediği hizmetlerin verildiğini dile getirdi. Başkan Ergün; Tabi çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Temel malzeme seriminin devam ettiği güzergahlarımız var. Ayrıca beton yolların üzerinde CTP (kedigözü) montajları yapılarak, yol çizgileri çekiliyor. Yollar bu çalışmalarla daha güvenli hale getiriliyor" dedi.

Mevsimsel şartlardan etkilenmiyor

Yol yapımında iklim koşulları ve hava sıcaklıklarının önemli olduğunu dile getiren Başkan Ergün, "Beton yol bu açıdan sıcak asfalt ve satih kaplamaya göre de oldukça avantajlı durumda. Sathi kaplamada kullandığımız bitüm menşeli bağlayıcı maddenin alana uygularken ortalama sıcaklığının 130-160 derece arasında olması gerekiyor. Sıcak asfalt da 145 derecelerde olması gerekiyor. Beton uygulamasında ise suyun donma noktası altında olmadan üretilmesi yeterli. Bu anlamda yıl boyunca Manisa'da beton yol uygulamasına devam ediyoruz" dedi.

"Tekniklerimizin başarısı kanıtlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen kongrede hazırlanan kitapta, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin beton yol çalışmalarında uyguladığı iki farklı teknik ile yer aldığını hatırlatan Başkan Ergün, "Özverili çalışmalarımızın ilgili kurumlar tarafından da takdir edilmesi bizleri oldukça motive etti. Bu motivasyondan aldığımız güç ve istekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Beton yol çalışmalarımız devam edecek"

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen beton yol çalışmaları ile yol ağını genişlettiklerini belirten Başkan Ergün, "Halkımızdan aldığımız güç ve teveccühle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeteceğiz. Vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için gece gündüz demeden görevimizin başındayız" diye konuştu. - MANİSA

Manisa'da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare geçildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Salihli, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da uygulanan beton yolda 1 milyon metrekare geçildi - Son Dakika Ekonomi


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