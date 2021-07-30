Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 2 kilo 250 gram skunk ile yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobili takibe aldı.

Ekiplerden kaçmaya başlayan otomobil, Şehzadeler ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 250 gram skunk ile 18 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.