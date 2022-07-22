İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında Şehzadeler ilçesinde şüpheli bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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