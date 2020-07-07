Manisa'da uyuşturucu iğneyle hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde mezrada otlayan büyükbaş hayvanları, tüfekle uyuşturucu enjekte ederek çalma girişiminde bulunduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Türkali Mahallesi Kısacıklar mezrasında hayvanlarını otlatan A.M. (77), bir hayvanın baygın yattığını, bir aracın da uzaklaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri, hayvanın uyuşturucu iğne atılarak bayıltıldığını belirledi.

A.M'nin plakasını bildirdiği araç, Soma-Savaştepe yolu üzerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu iğne atan 2 tüfek ile 23 enjektör ele geçirildi.

Kiralık olduğu belirlenen aracın sürücüsü F.K.M. (26) ile araçtaki C.D. (23), C.K. (33) ve R.T. (29) gözaltına alındı.

Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.