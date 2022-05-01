Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı

01.05.2022 20:31
Uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde uyuşturucu maddeyle yakalanan yolcu tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve nakleden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kavaklıdere Mahallesi'nde durdurulan otobüste yapılan aramada G.Y. (40) isimli erkek yolcunun üzerinden 237 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

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