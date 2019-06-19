Manisa'da uyuşturucu operasyonları

Manisa
'nın Yunusemre
ve Akhisar
ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul
'dan Manisa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili Akhisar ilçesinde durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan iki şüpheli, otomobilden yaklaşık 500 gram uyuşturucuyu yola saçtı. Polis
ekiplerinin ateş açması sonucu lastikleri patlayan otomobilden inerek kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan M.T. ile M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunusemre ilçesinde aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle rahatsızlanarak Merkezefendi Devlet Hastanesi
'ne sevk edilen bir kişinin ifadesi üzerine polis ekipleri uyuşturucuyu temin eden M.K'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.