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Manisa'da uyuşturucu operasyonları

1 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'dan Manisa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili Akhisar ilçesinde durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan iki şüpheli, otomobilden yaklaşık 500 gram uyuşturucuyu yola saçtı.
Polis ekiplerinin ateş açması sonucu lastikleri patlayan otomobilden inerek kaçan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan M.T. ile M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunusemre ilçesinde aldığı uyuşturucu maddenin etkisiyle rahatsızlanarak Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir kişinin ifadesi üzerine polis ekipleri uyuşturucuyu temin eden M.K'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:42 Kaynak: AA
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