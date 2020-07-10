Manisa'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Harekete geçen ekipler, alanda yaptıkları aramalarda boyları 50 santimetre ile 2 metre arasında toplam 273 kök Hint keneviri buldu.

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