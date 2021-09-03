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Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

03.09.2021 17:54
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şehzadeler ilçesinde şüpheli otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada 2 parça halinde 821 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Salihli ilçesinde de durdurulan araçta 209 parça halinde satışa hazır 86 gram esrar bulundu.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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