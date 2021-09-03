Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Salihli ilçesinde de durdurulan araçta 209 parça halinde satışa hazır 86 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şehzadeler ilçesinde şüpheli otomobili durdurdu.

Manisa 'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi