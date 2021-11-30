Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı. Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik farklı adreslerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bir miktar metamfetamin ve esrar ile yakalanan A.B, S.O, Ü.B, E.D, O.S. gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Dakika

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı

Son dakika: Üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim! Motorinin fiyatı 44 kuruş düştü

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ikinci bebekleri de kız olacak

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Destan

Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz

Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı

MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var