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Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

09.11.2021 23:27
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ve Soma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Soma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik uygulama kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan 2 şüphelinin üzerinde ve evlerinde arama yaptı.

Aramada, 290 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, 28 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, bir hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve bir miktar para ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Soma ilçesinde de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 30 gram metamfetamin, 150 sentetik hap, 5 gram esrar, 2 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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