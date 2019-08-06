Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök Hint keneviri, 8 bin 580 gram kubar esrar, 2 adet silah ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:32 Kaynak: İHA
'nın Akhisar
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök Hint keneviri, 8 bin 580 gram kubar esrar, 2 adet silah ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 152 kök Hint keneviri, 8 bin 580 gram kubar esrar, 2 adet silah ele geçirildi. Öte yandan ev sahibi S.M. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.M. işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - MANİSA
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