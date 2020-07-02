Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Hacı Himmet Mahallesi'nde bulunan evinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen S.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evin bahçesinde kurutulmaya hazır bin 351 gram kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli Ş.A. (60) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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