Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam bin 351 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam bin 351 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Fırıncılar İstanbul'da ekmek fiyatının 1 lira 75 kuruşa yükseltilmesini talep etti

Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Hacı Himmet Mahallesi'nde bulunan evinde hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen S.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda evin bahçesinde kurutulmaya hazır bin 351 gram kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli Ş.A. (60) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kırkağaç, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:38 Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:18 Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:48:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]