Üye Girişi
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

19.01.2022 10:13
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Şehzadeler ilçesinde operasyon düzenlendi. İlçede Afgan uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 64,52 gram metamfetamin maddesi, 67,33 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Afgan uyruklu şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


Han nikah günü neredeydi? Safiye ve Naci evlenebilecek mi? Han nikah günü neredeydi? Safiye ve Naci evlenebilecek mi?         
10:17
Hande Erçel, ablası ve eniştesinin pozlarına Kerem Bürsin'den sitemkar yorum: Bayılıyorum beni dışlamanıza Hande Erçel, ablası ve eniştesinin pozlarına Kerem Bürsin'den sitemkar yorum: Bayılıyorum beni dışlamanıza         
10:12
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması         
10:04
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşın videosu gündem oldu: İnşallah açlıktan ölmeyiz Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşın videosu gündem oldu: İnşallah açlıktan ölmeyiz         
09:57
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi         
09:17
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor İstanbul bembeyaz! Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı İstanbul'da etkili oluyor         
07:53
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03

Son Dakika Haberleri
10:12 Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı!
10:01 TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu: Nisan gibi et ve süt açığı ortaya çıkacak
09:49 Kahramanmaraş'taki patlamanın etkisi! Ham petrol fiyatları 7 yılın zirvesini gördü
09:47 "Gerekirse simit yenecek" demişti, lüks mekanda görüntülenince arka kapıdan kaçtı
09:44 Misafir ettiği şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandı! Beyoğlu'nda yaşandı
09:36 Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yılında anılacak
09:36 Etek altı görüntüleri 10 liraya satan çete çökertildi! İçlerinden biri beyin cerrahı çıktı
09:31 Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı
09:30 Zincir marketlerde organize işler! Zamlara yazışmalarla karar vermişler
09:17 Etkili olan kar yağışı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar yetersiz müdahaleden şikayetçi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 10:21:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement