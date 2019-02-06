Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları koordineli çalışma sonrası Çamköy Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö. (35) isimli şüphelinin uyuşturucu madde imalat ve ticareti yaptığını tespit etti. Demirci Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla S.Ö. yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamanın ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Salihli Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

Demirci, Manisa, 3. Sayfa
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