Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

40 dakika önce

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu madde üretimi yapan bir kişi tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu madde üretimi yapan bir kişi tutuklandı.


Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik başlattığı soruşturmalar kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen şüpheliler S.Y ve E.T.O.'nun üzerinde 1,5 gram skunk maddesi ve 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler S.Y ve E.T.O. isimli şahıslara uyuşturucu maddeyi satan C.D. isimli şahsın Ayakkabıcılar Sitesinde bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. C.D.'nin üzerinde 1 adet satışa hazır halde 1,5 gram sentetiği değiştirilmiş esrar, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve ikametinde yapılan aramalarda 70 santimetre boyunda 1 kök Hint keneviri ve esrar maddesi ayıklamakta kullanılan aparat ele geçirildi.


Mahkemeye sevk edilen C.D. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı İlkokulu karıştıran iddia! Öğrencinin kantinde ısırdığı ekmeğin içinden uyuşturucu çıktı Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 10:42:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]