Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.