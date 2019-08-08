Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 115 gram kubar esrar ele geçirildi
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 115 gram kubar esrar ele geçirildi

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda bir şahsı içime hazır 115 gram kubar esrar ile birlikte yakaladı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 115 gram kubar esrar ele geçirildi, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde gelen bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda bir şahsı içime hazır 115 gram kubar esrar ile birlikte yakaladı. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı olan eski Selendi yolu üzeri çöplük mevki'inde bir şahsın esrar maddesi kullandığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Çöplük mevki'ine düzenlenen operasyonda ışıksız ortamda ağaç altında gizlenmiş Ö.T.(25) isimli şahsı, içime hazır 115 gram kubar esrar maddesi ile yakaladı. İşlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Ö.T.(25), savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
Jandarma, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
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