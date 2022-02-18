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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

18.02.2022 13:21
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 15 adrese yapılan baskınlarda, 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 4 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu kullanmaya yarayan 5 aparat, 20 kartuş, 2 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyete götürüldü.???????

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

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Uyuşturucu, Hisarcık, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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