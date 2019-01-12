Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 17'si tutuklandı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 17'si tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Manisa'nın Akhisar ilçe merkezli Akhisar, Manisa ve İzmir'de uyuşturucu operasyon düzenlendi. 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.Y, G.K, U.G, F.Ö, G.Ö, A.T, B.Ş, Ü.B, M.F.D, B.S, C.A, U.K, E.Y, F.A, H.D, E.G, M.B. ve E.Y. sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 18 şüpheliden 17'si uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken şüphelilerden E.Y. serbest bırakıldı.

Operasyonla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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