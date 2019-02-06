Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö. adlı kişiyi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:32 Kaynak: AA
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