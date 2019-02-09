Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

45 dakika önce

Manisa'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla K.T. ile hakkında 14 ayrı suçtan aranma kararı ve 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:42 Kaynak: AA

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