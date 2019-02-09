Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
45 dakika önce
Manisa'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa
'da, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Çevik Kuvvet ekiplerinin de desteğiyle Yunusemre
ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi
'nde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla K.T. ile hakkında 14 ayrı suçtan aranma kararı ve 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A. da gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:42 Kaynak: AA
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