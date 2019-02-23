Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

47 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında takip ettiği E.E'yi (37) Toptepe mevkisinde suç üstü yakaladı.

Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı Yerel Seçim Fırsatçıları 40 Liraya Aldıkları İnternet Sitelerini 8 Milyon Liradan Satışa Sundu

Bakan Soylu'dan "Polis Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: İnsanın Görevini Yapması Eleştirilir mi? Beklenen Kar Türkiye'ye Kırklareli'den Giriş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 10:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]