Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
47 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında takip ettiği E.E'yi (37) Toptepe mevkisinde suç üstü yakaladı.
Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:19 Kaynak: AA
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