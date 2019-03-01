Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü
ve Turgutlu İlçe Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ile esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:47 Kaynak: AA
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