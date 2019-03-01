Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ile esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:47 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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