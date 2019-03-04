Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
17 dakika önce
Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa
'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, il merkezi ve Muradiye Mahallesi
'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 4 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 610 gram uyuşturucu madde ile 61 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:38 Kaynak: AA
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