Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

17 dakika önce

Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında bir cezaevi firarisinin de bulunduğu 4 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 610 gram uyuşturucu madde ile 61 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız av tüfeği, bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:38 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çöp Kutusundaki Uyuşturucu Alışverişine Bekçilerden Suçüstü Cono Aşireti'nin Yaşadığı Mahalle Ablukaya Alındı! Kimlik Göstermeyen İçeri Alınmıyor

Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu Vatandaş, Cep Telefonu ile Uyuşturucu Satıcılarını Yakalattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 17:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]