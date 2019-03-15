Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

2 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 43 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 43 gram esrar ele geçirildi.


Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "Kasaba Narko İnfaz" ismiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


Atatürk Mahallesi'nde bulunan bazı adreslerde arama yapan ekipler, 43 gram esrar ele geçirdi, Ç.Z, M.Ö.S, A.K, N.A, Y.S. ve O.S'yi gözaltına aldı.


İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan haklarında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. ve N.A. tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel
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