Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada gizli bölmelerde yaklaşık 1 kilo 667 gram bonzai türü sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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