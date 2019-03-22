Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada gizli bölmelerde yaklaşık 1 kilo 667 gram bonzai türü sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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