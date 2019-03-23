Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
47 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri şüphelendiklerini şahsı durdurdu.
Şüpheli A.D'nin (33) üstünü arayan ekipler 10,9 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:33 Kaynak: AA
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