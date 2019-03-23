Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

47 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri şüphelendiklerini şahsı durdurdu.

Şüpheli A.D'nin (33) üstünü arayan ekipler 10,9 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Manisa, Güncel
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