Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
27 dakika önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
'nın Alaşehir
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şube ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.A. (36), E.G. (25), İ.B. (29) ve M.A.A. (32) gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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