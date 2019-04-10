Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

27 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.A. (36), E.G. (25), İ.B. (29) ve M.A.A. (32) gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Alaşehir, Manisa, Güncel
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