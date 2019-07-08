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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

25 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındıİlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
İlçeye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. (60) ile oğlu Y.Ç'nin (34) evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Dedektör köpek "Vicdan"ın da destek verdiği operasyonda 65 kök Hint keneviri, 830 gram esrar ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan baba ile oğlunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:47 Kaynak: AA
Sarıgöl, Manisa, Güncel
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