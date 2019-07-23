Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Bağlıca Mahallesi'nde M.Y'nin (38) evine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Volta" ile gerçekleştirilen aramada, mutfakta tepsi içerisinde 300 gram kubar esrar ile oturma odasında masa üzerinde metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:40 Kaynak: AA
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