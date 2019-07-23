Manisa'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
Sarıgöl Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:40 Kaynak: AA
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma
Alay Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışma sonucu Bağlıca Mahallesi'nde M.Y'nin (38) evine operasyon düzenledi. Narkotik
köpeği "Volta" ile gerçekleştirilen aramada, mutfakta tepsi içerisinde 300 gram kubar esrar ile oturma odasında masa üzerinde metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, şüpheli M.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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