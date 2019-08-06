Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 152 kök hint keneviri, 8 kilo 580 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 152 kök hint keneviri, 8 kilo 580 gram kubar esrar ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Arabacıbozköy Mahallesi'nde yaşayan S.M'nin (65) evinin bahçesinde hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Eve düzenlenen operasyonda, boyları 1 ila 2 metre arasında değişen 152 kök hint keneviri, 8 kilo 580 gram kubar esrar ve iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı
Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:46:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]