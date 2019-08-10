Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Sarıgöl'de dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Sarıgöl'de dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyharmanı Mahallesinde ikamet eden M.K'nin (55) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada evin bahçesinde ekili dişi Hint kenevirleri ile 12,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
M.K (55) gözaltına alındı.
Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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