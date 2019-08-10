Manisa'da uyuşturucu operasyonu

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Sarıgöl'de dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Sarıgöl Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'de dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyharmanı Mahallesinde ikamet eden M.K'nin (55) evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada evin bahçesinde ekili dişi Hint kenevirleri ile 12,5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
M.K (55) gözaltına alındı.
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