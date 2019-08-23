Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Salihli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince A.B isimli şüphelinin ilçe dışından Salihli'ye yüklü miktarda esrar maddesi getirdiği ve sattığı yönünde ihbar alınması üzerine şüpheliyi takibe aldı.
A.B'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, 2 poşet ve zarf içinde toplam 2 kilo 48 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.