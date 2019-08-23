Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

21 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Salihli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince A.B isimli şüphelinin ilçe dışından Salihli'ye yüklü miktarda esrar maddesi getirdiği ve sattığı yönünde ihbar alınması üzerine şüpheliyi takibe aldı.


A.B'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, 2 poşet ve zarf içinde toplam 2 kilo 48 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli'den Volkswagen açıklaması: Yatırım için Manisa'yı seçti
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek 13 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son Dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 17:53:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]