Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

48 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 23 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A'nın evi ve kendisine ait depoda uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, depoda kurutulmaya bırakılmış 23 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.A. gözaltına alındı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandı.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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