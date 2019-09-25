Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

52 dakika önce

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen S.Y. ve E.T.Ö.'nün üzerlerinde yaptıkları aramada 1,5 gram skunk ve 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen C.D.'yi Yunusemre Ayakkabıcılar Sitesinde yakalayan ekipler, üst aramasında 1,5 gram skunk, 15 sentetik uyuşturucu hap, adresinde yapılan aramadaysa 1 kök hint keneviri ile esrar ayıklamakta kullanılan aparat ele geçirdi.

Mahkemeye sevk edilen C.D, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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