Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen S.Y. ve E.T.Ö.'nün üzerlerinde yaptıkları aramada 1,5 gram skunk ve 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen C.D.'yi Yunusemre Ayakkabıcılar Sitesinde yakalayan ekipler, üst aramasında 1,5 gram skunk, 15 sentetik uyuşturucu hap, adresinde yapılan aramadaysa 1 kök hint keneviri ile esrar ayıklamakta kullanılan aparat ele geçirdi.

Mahkemeye sevk edilen C.D, tutuklandı.