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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Durasallı Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, G.Y'nin (47) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 347 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

G.Y. göz altına alındı.

Jandarma, Salihli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:02 Kaynak: AA
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