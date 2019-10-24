Manisa'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Durasallı Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, G.Y'nin (47) evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 347 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
G.Y. göz altına alındı.
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