Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi gözaltına alındı, 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi gözaltına alındı, 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine ilçede uyuşturucu madde satan S.A.'yı (34) takibe alan jandarma ekipleri, zanlıyı Kavaklıdere Mahallesinde suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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