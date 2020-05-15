Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 30 gram metamfetamin ile 150 gram bonzai ele geçirildi.
Manisa İl jandarma ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adala Mahallesi'nde bulunan bir binada uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Binaya operasyon düzenleyen ekiplerin yaptıkları aramada alüminyum folyoya sarılı 30 gram metamfetamin, 150 gram bonzai ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden B.Ü'nün (20) jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Şüphelilere yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymamaktan da para cezası kesildi.