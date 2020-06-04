Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde alışverişi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 5 şüphelinin araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3,54 gram metamfetamin, 17 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanırken, 3 zanlıya uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.