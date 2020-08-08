Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 331 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 331 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri Avdan Mahallesi'de bir bağ evine uyuşturucu madde ekimi yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirerek bölgede drone ile arazi taraması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde A.N.Y'ye (51) ait bağ evinin bahçesinde boyları 420 santimetreye kadar ulaşan kenevir bitkileri tespit edildi. Evde yapılan aramalarda 331 kök kenevir, 2 bin 35 gram esrar maddesi, 530 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terası ele geçirildi. Bağ evinin sahibi A.N.Y. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:01

Kaynak: AA

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