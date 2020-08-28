Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 60 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Adala Mahallesi'nde ikamet eden M.A.Ü'nün (32) üzüm bağında kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeği "Arya"nın da katıldığı operasyonda, üzüm bağında saksıda yetiştirilen 60 kök kenevir bitkisi, şüphelinin evinde de 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

M.A.Ü, gözaltına alındı.