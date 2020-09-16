Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, yasa dışı olarak ekilen 8 bin 234 kök kenevir bitkisi ve 56 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 08.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışmaları neticesinde; Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi Tekeli mezrasında uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi. Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bölgedeki kamu arazisinin dört ayrı noktasında, 8 bin 234 kök kenevir bitkisi ve 56 kg kubar esrar maddesi ile olay yeri yakınında kenevir bitkisinin sulanmasında kullanılan 1 adet römork, 1 adet su pompalama motoru ele geçirdi. Yapılan araştırmada olay şüphelisinin halen cezaevinde tutuklu S.T (51) ve İ.T. (31) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA