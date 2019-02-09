Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
1 saat önce
Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa
İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri ile Çevik Kuvvet ekipleri Yunusemre
ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi
'nde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla K.T. ile hakkında 14 ayrı suçtan aranma kararı ve 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen 2 bin 830 lira para ele geçirildi.
Şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: İHA
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