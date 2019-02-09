Son Dakika Haberleri: Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çevik Kuvvet ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla K.T. ile hakkında 14 ayrı suçtan aranma kararı ve 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği iddia edilen 2 bin 830 lira para ele geçirildi.

Şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sürüyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:17 Kaynak: İHA

Manisa, 3. Sayfa
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