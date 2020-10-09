Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

09.10.2020 13:50
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki ayrı mahallede polisin düzenlediği operasyonlarda, 1 kilo 164 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki ayrı mahallede polisin düzenlediği operasyonlarda, 1 kilo 164 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kula'nın Çarıkballı ve Bebekli mahallelerindeki 2 ayrı adrese, dün öğle saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 164 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçirildi. Şüpheliler A.T. ve T.C. gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu, Manisa, Esrar, Kula, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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